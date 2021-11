Madrid pondrá la tercera dosis a los sanitarios desde la próxima semana

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha dicho este jueves que la Comunidad de Madrid empezará la próxima semana a administrar la tercera dosis de la vacuna contra la covid al personal sanitario e "inmediatamente después se pondrá en marcha para los mayores de 60 años”.



Aunque la tercera dosis "no es una recomendación de urgencia como la primera o la segunda dosis", y pese a que las cifras de contagios "hablan de control" de la situación, "sí hay que facilitar todos los medios para que esa vacunación se haga lo antes posible", ha dicho en una entrevista en Onda Madrid.



Escudero ha cifrado en 1,6 millones los madrileños que volverán a recibir una dosis de refuerzo, además de los 438.000 vacunados con Janssen, lo que supondrá "casi dos millones de madrileños".



Ello requiere una reorganización de la logística con la mayor celeridad posible, aunque ha recordado que Madrid ha llegado a administrar hasta 110.000 dosis en un solo día.



"Vamos a tratar por todos los medios que la capacidad sea muy alta", para lo cual se va a reactivar los centros de vacunación masiva, los hospitales y la red de Atención Primaria, y se pretende dar la "doble opción cita y posibilidad de autocita".



Ruiz Escudero ha celebrado que actualmente se están poniendo de media 30.000 diarias, frente a las 5.000 de media de la semana pasada, aunque este porcentaje incluye la tercera dosis que se está poniendo a la población mayor de 70 años.



Según el consejero, entre el 50 y 70 % de las personas hospitalizadas no estaban vacunadas, especialmente entre los pacientes ingresados en UCI, lo que representa un porcentaje "muy alto" sobre un 10 por ciento de la población que está sin vacunar.



Ello demuestra que la vacunación "evita al menos un 70 por ciento de los ingresos hospitalarios", según Escudero para quien el 10 por ciento de la población sin vacunar "está condicionando gran parte de la labor asistencial".



De ahí la campaña informativa que la Consejería de Sanidad lanzará la próxima semana bajo el lema 'No te relajes ante la covid', que está dotada con 2,1 millones de euros, con el objetivo de concienciar a la población antes de las fiestas navideñas.



"En diciembre tememos el aumento de la actividad social", por lo que "hemos pedido la colaboración de las empresas", ha añadido el consejero que sin embargo no prevé un incremento de las restricciones en la región.



Sobre la vacunación a niños de 5 a 11 años, autorizada hoy por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), el consejero ha explicado que en estas vacunas "la cantidad de ARN es cuatro veces menor que en la de adultos" y habrá que esperar a recibirlas de Pfizer.



"Dependerá también si la recibimos en periodo vacacional", ha dicho el consejero quien ha considerado que sería conveniente administrarla "delante de los padres".