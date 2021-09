Madrid estrena nuevas medidas anti-COVID

Madrid recupera su pulso económico y social. La foto de este fin de semana ha sido muy parecida a la de antes de la pandemia. Con las calles llenas de gente, con problemas para aparcar, colas de turistas. Pero es que además, desde esta pasada media noche, la región ha estrenado nuevas medidas anti COVID. Más relajadas porque aumentan aforos y horarios en hostelería, comercios, deporte, cultura y ocio nocturno.

Ya no hay limitación de horarios en hostelería y locales de ocio, que retomarán los horarios de antes de la pandemia, con el único límite de las ordenanzas municipales. Los aforos se establecen al 100% en terrazas con 10 comensales por mesa. En el interior se pasa al 75% del aforo pero se mantienen los 6 comensales por mesa. La distancia entre cada mesa e interpersonal sigue en los 1,5 metros.

El ocio nocturno tendrá un aforo interior del 75% pero no se podrá bailar salvo que haya una pista exterior. Tampoco habrá barra ni en bares ni en discotecas. Los mercadillos, comercios minoristas (de barrio) y centros comerciales vuelven al cien por cien del aforo. Los cines y teatros serán al cien por cien salvo si se quiere comer y beber porque en ese caso el aforo se limitará al 75%. Los salones de banquetes y zoos se limitarán al 75%.

Cines y teatros, aforo al 100 por 100, salvo si se permite comer en una sala. Entonces el aforo seguirá en el 75%. En museos, salas de exposiciones y monumentos se aumenta el aforo del 75% al 100% y se amplían los grupos a 20 personas.

Ya se puede acudir a una competición deportiva no profesional, hasta el 75% del aforo. Además, los deportistas podrán ir sin mascarilla si es al aire libre. En cuanto a la mascarilla, sigue siendo obligatoria en interiores, salvo para el momento de comer. Y en lugares de culto, como iglesias, no se mueve el aforo al 75% porque los asistentes participan hablando o cantando. En este caso la Comunidad de Madrid ha querido ser prudente y no ampliar el aforo hasta que la situación mejore aún más.

Por último. se debe mantener una ventilación adecuada en interiores; y el control de la calidad del aire mediante medidores de CO2. Para ello, se van a establecer medidas efectivas en coordinación con los distintos sectores con el objetivo de controlar la calidad del aire y alcanzar el 100% del aforo en los espacios interiores