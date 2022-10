Madrid devolverá en noviembre 19.500 multas reincidentes de Plaza Elíptica cometidas hasta el 2 de mayo

Miles de conductores madrileños han estado esperando a que llegara este día. El día en el que el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado, definitivamente, la devolución de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Plaza Elíptica. Desde que terminó el periodo de aviso y comenzaron las sanciones, el pasado 22 de febrero, han sido miles quienes se han llevado no una, sino decenas de 'recetas', sobre todo, en un punto, la entrada por la A-42.

La mayoría de los conductores recibieron esas multas meses después, de golpe y sin esperarlo. Solo en marzo, se produjeron mas de 47.000 infracciones. 1.600 al día, a 90 euros primero, y 120 después

Ante las quejas y el retraso en las notificaciones, el ayuntamiento ha decidido reembolsar las multas cometidas desde ese 22 de febrero, hasta el 2 de mayo. Todas, salvo la primera. Se van a devolver, a partir de noviembre de 19.478 multas, sanciones que suponen 1.637.655 euros.





2 DE MAYO, LA FECHA CLAVE



El ayuntamiento defiende que las sanciones se aplicaron correctamente. Lo que ha habido, explican, es un fallo, un "retraso en la notificación", tanto del periodo de preaviso, como de las primeras multas. Por eso, justifican el mantener la primera.

¿Por qué hasta el 2 de mayo? Desde Cibeles aseguran que es el periodo aproximado en el se notificaron los avisos y la mayoría de sanciones. "Es una decisión desde el punto de vista técnico, cuando se han detectado mayor afectación", ha señalado la portavoz municipal, Inmaculada Sanz, que añade, "si hay hechos concretos que se demuestran que pudiera haber habido alguna incidencia, siempre cabe el recurso".



¿Qué tienen que hacer los conductores que tengan derecho a devolución? Pues de momento, nada. "Ahora lo que se va a hacer es enviar a los afectados una notificación informando sobre la anulación de las sanciones y, en esa carta, se va a pedir que indiquen un número de cuenta para la devolución, que se realizará incorporando los intereses de demora", ha explicado Sanz.





ENFADO ENTRE LOS AFECTADOS



En cualquier caso, la mayoría de conductores con decenas de multas no las han pagado. Las tienen recurridas. Enrique, por ejemplo, tiene cerca de una veintena de sanciones. "Estoy cerca de 3.000 euros en multas. Las tengo recurridas pero no sé que va a pasar. Lo del 2 de mayo no sabemos por qué se ha puesto esa fecha". "No debería ser válido porque realmente hasta que no recibimos la primera, deberían quitarse todas las reiteradas", señala.

"Tenemos algún compañero que ha tenido más de 40 multas y todas han sido archivadas, las de antes y las de después del 2 de mayo. Mientras que hay otros compañeros que han recurrido lo mismo y se las han desestimado", expone.

Por otro lado, el tema de competencias es algo que también plantean los afectados y las asociaciones de conductores. Exponen que un ayuntamiento no puede multarte en una carretera que pertenece al Estado.