Madrid amplía la franja de autocitas para vacunarse a los mayores de 50 años

La Comunidad de Madrid quiere seguir aumentado el ritmo de vacunación. Por eso amplía desde hoy la autocita para vacunarse contra el COVID-19 a mayores de 50 años que no hayan recibido aún ninguna dosis. Dirigido a personas que no se han podido contactar con ellas o no han podido acudir a la cita previta en día.

A través de la web de la Comunidad de Madroid o de la Tarjeta Sanitaria Virtual, se podrá elegir día y hora para vacunarse en los dos centros que asumen estas autocitas: el estadio Wanda Metropolitano y el Wi Zink Center. Está previsto que la semana próxima se administren 10.000 dosis diarias entre ambos puntos de vacunación a personas que puedan solicitar su cita a través de esta aplicación

Además, la próxima semana se iniciará, según la pauta de vacunación, la administración de dosis de Astra Zéneca a mayores de 60 años que ya tienen una primera dosis de esa vacuna.

ALTA CARGA VIRAL EN BARAJAS

En la rueda de prensa tradicional de los viernes de repaso de la situación epidemiólogica de la región, el coordinador del Plan COVID en Madrid, Antonio Zapatero ha alertado de que "se siguen haciendo pocos controles en el aeropuerto de Barajas. Sólo se hacen pruebas al 7% del total de pasajeros" Y esas pruebas arrojan datos preocupantes, añade Zapatero: "la mayoría de estos viajeros entran a la Comunidad con un alta carga viral".

Audio

Insiste en pedir al gobierno de España más controles en Barajas para evitar que la tendencia a la baja que está firmando Madrid las últimas semanas (está cerca de pasar de RIESGO ALTO a RIESGO MEDIO en el semáforo del Ministerio de Sanidad), se vaya al traste. Preocupación sobre todo porque sigue llegando la cepa india y se han visto ya casos de la cepa colombiana, más difícil de controlar por las diferentes vacunas.

BROTE EN UNA RESIDENCIA

Zapatero ha confirmado la existencia de un brote COVID en la residencia ORPEA de Madrid, situada en el distrito de San Blas. Hay confirmados 21 contagios, 7 de ellos han tenido que ser trasladados al Hospital Ramón y Cajal. Todos, estaban vacunados con la pauta completa.

Caso que ha aprovechado para avisar de que "la vacuna no es infalible. Aún vacunados, una persona puede infectar y se puede contagiar". Por eso es fundamental, recuerda Zapatero, continuar con las medidas de prevención como la mascarilla dentro de la residencia y la distancia de seguridad.

CRÍTICAS AL DAC

El coordinador del plan COVID en Madrid también ha aprovechado para arremeter contra el Documento de Actuaciones Coordinadas (DAC), aprobado el pasado miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud y que Madrid no va a aplicar, al menos hasta que se lo exiga un juez. Zapatero califica esas medidas de "fraude" y "una invasión a las competencias de las comunidades". Considera que son medidas inoportunas y que, nivel técnico "no tienen ningún sentido".

Audio

De momento Madrid no ha recibidio ninguna notificación sobre esta nueva normativa. De hecho aún no se ha publicado en el BOE. En cuanto se publique los servicios jurídicos de la Comunidad la estudiarán y recurrirán a la justicia si se obliga a su cumpliento.