El anuncio de la Comunidad de Madrid, sobre ampliar la línea 11 de Cuatro Vientos hasta Valdebebas y convertirla en la gran línea Diagonal de Metro de la región, no ha sido bien recibido por los vecinos de Carabanchel Alto. Llevan ya treinta años reivindicando cambios y mejoras en las conexiones de Metro en este barrio con el centro de la ciudad. En 1996, siendo presidente Alberto Ruiz Gallardón comenzaron las obras de la nueva línea de metro, la línea 11 que daría servicio a Carabanchel Alto desde plaza Elíptica. No fue hasta 2006 cuando se consiguió que el suburbano llegara a Carabanchel Alto, con Esperanza Aguirre en el cargo. Desde entonces, se han ido sucediendo diferentes personas en la presidencia de la Comunidad de Madrid con distintas promesas que se han ido aplazando.

También se habló de que la línea 11 se convertiría en la M-40 del Metro, una nueva circular más exterior a la línea 6. Hasta ahora se trata de un ramal de siete estaciones desde la Fortuna hasta Plaza Elíptica. De momento, en principio estaba prevista la ampliación desde Plaza Elíptica hasta Conde de Casal. Las obras avanzaban de forma lenta. Hasta que este pasado lunes, la Comunidad de Madrid anuncia un macroproyecto, una remodelación de la línea 11 que pretende unir el nordeste y el suroeste desde Cuatro Vientos a Valdebebas. Será la gran línea Diagonal de Metro, la línea vertebradora de la ciudad que pasaría por todas las líneas excepto una. Así los madrileños podrán ahorrarse muchos trasbordos y seguir rutas más cortas.

Pero los vecinos de Carabanchel Alto no están convencidos con esta nueva ampliación. Así lo han expresado desde la Asociación de Vecinos. Pedro Casas, uno de sus directivos ha contado que, por su experiencia, ya no confían en las promesas de los políticos: “Llevamos reivindicando, que se dice pronto, desde los años 80 desde hace treinta años. Hablaron de que sería la M40 del Metro que llegaría hasta la estación de Chamartín. Ahora de eso nada. Ayer escuchamos que están hablando de una línea diagonal, que uniría suroeste con nordeste. Dicen que va a ir, porque ya han dicho tantas cosas.” También temen que por la magnitud del proyecto se puedan retrasar todavía más las obras. “Lo preocupante es que se paralicen todos los proyectos hasta no tener financiación europea. Entonces eso deja totalmente en el aire, el proyecto inmediato que era la conexión con Atocha Renfe con los fondos de la Unión Europea que en este momento está bloqueado. La Unión Europea también tiene que decidir si los finacia o no”. Además creen que hay proyectos en la zona norte que tienen prioridad sobre el sur, como el nuevo hospital o la ciudad deportiva del Real Madrid.