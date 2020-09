Los profesores de Madrid harán huelga los días 22 y 23 de septiembre

Los sindicatos de enseñanza han convocado la huelga que harán los docentes en la Comunidad de Madrid los próximos días 22 y 23, ante el incumplimiento del Gobierno regional de las medidas anunciadas y la falta de personal para comenzar con seguridad el curso lectivo 2020-2021.

Tras la presentación del preaviso ante la Dirección General de Trabajo, esta mañana, los sindicatos convocantes -CCOO, UGT, CGT y el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid (STEM)- han explicado los motivos de la huelga en la educación madrileña.

La secretaria de Enseñanza de UGT, Teresa Jusdado, quien considera que "la vuelta segura al cole no se garantiza únicamente con promesas", ha dicho que a fecha de hoy muchos centros no saben con qué plantilla cuentan ni ha sido contratado profesorado extraordinario del Plan covid.

Tampoco, según Jusdado, están preparadas las aulas prefabricadas o los espacios alternativos para albergar al alumnado resultante de la reducción de ratios, "ni hay un plan de compensación de desigualdades digitales y sociales tras seis meses de pandemia". En términos similares, en CCOO Madrid, su secretaria general de la Federación de Enseñanza, Isabel Galvín, ha dicho que el curso empezó el pasado viernes, día 4, "sin las nuevas contrataciones anunciadas por Isabel Díaz Ayuso" y sin saber cuándo se harán efectivas.

No hay protocolo sanitario de actuación ante casos positivos por covid, no está prevista la sustitución inmediata de bajas por contagios, ni hay un protocolo para profesorado especialmente vulnerable ante la pandemia, ha dicho Galvín. El secretario general de STEM, Alberto Carrillo, considera que "las promesas de Ayuso están muy por debajo de lo que pedíamos para una vuelta segura a las aulas y no llegan ni a revertir los recortes de las dos últimas décadas".

Y en la sección de Enseñanza de la Confederación General del Trabajo (CGT), su secretario general, Rafael Valentín, ha afirmado que la huelga "está justificada por ahora", y que la contratación de profesores en la comunidad de Madrid debe aumentar mucho más, pues "harían falta hasta 28.000 docentes más". Díaz Ayuso ha insistido en los últimos días en que este lunes cada colegio conocerá el número de profesores que le han sido asignados, que la contratación de profesores se hará de forma gradual, y que en ella está contemplada la sustitución de los profesores contagiados por el virus de la covid-19.