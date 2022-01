Los precios del alquiler en Madrid prodrian provocar que el bono solo llegue al 1% de los jóvenes

Llega como una de las grandes banderas del Gobierno central, 250 euros al mes durante dos años para menores de 35 años que tengan rentas inferiores 24.000 euros al años, pero según los expertos consultados por COPE, la medida podría tener un efecto muy limitado en Madrid, en torno a un 1%. ¿Por que? Porque el precio del piso no debe superar los 600 euros, 300 en el caso de una habitación, algo que en Madrid puede considerarse algo parecido a un milagro.

Antonio tiene 31 años. Con una beca postdoctoral en la universidad, cumple con todos los requisitos para acceder a esta ayuda al alquiler. Salvo uno. La renta que paga actualmente por su piso. "Llevo cuatro años en Madrid y nunca he pagado menos de 300 euros por una habitación. Creo que no es realista, es más que nada un parche", explica. Antonio comparte habitación en Embajadores. Paga 370 euros, con lo cual se quedaría automáticamente fuera estas ayudas.

Le sucede lo mismo a Alberto. Él sí ha podido independizarse. Vive en un estudio de 40 metros cuadrados en la zona de Cuatro Caminos y paga 850 euros. "Cuando ví la ayuda pensé que era buena idea y que cumplia los requisitos pero pagando 850 euros creo que me quedo fuera". En su caso, hay otro inconveniente; los ingresos no deben superar tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, el IPREM. En total, unos 24.000 euros anuales. "No conozco a ningun joven que viva en Madrid sin compartir piso ganado menos de 24 mil euros. En esta ciudad es imposible", asegura.

Sus casos no son aislados. Según el portal inmobiliario Fotocasa, solo un 1,4 por ciento de las viviendas de alquiler en Madrid están por debajo de 600 euros. Algo mejor es la situación en el caso de la habitaciones. El 24 por ciento, según este portal, estarían dentro de ese umbral máximo de 300 euros para poder acceder a la ayuda.

La esperanza de muchos jóvenes es que la Comunidad de Madrid amplie esos límites para que puedan acogerse a la ayuda. El gobierno permite a las comunidades pasar de 600 a 900 euros el precio máximo en el caso de un piso y de 300 a 450 en el caso de una habitación. "Si amplian los límites lo solicitaré", explica Antonio, pero añade "no creo que las administraciones quieran que estas ayudas se generalicen porque entonces los precios van a subir y va a ser peor el remedio que la enfermedad".

En Madrid, de aumentarse ese límite de 600 a 900 euros, el número de beneficiarios podría pasar del 1 al 30 por ciento, según el portal Fotocasa. En cualquier caso, esta es una competencia de la Comunidad de Madrid, donde a dia de hoy, los alquileres continúan un 44 por ciento más caros que la media nacional.