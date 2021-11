Los 'penúltimos' vecinos de la UVA de Hortaleza dicen adiós a sus viviendas más de medio siglo después

A sus 93 años y después de 56 viviendo en la UVA de Hortaleza, Purificación tiene sentimientos encontrados. Felicidad y pena en la justa dosis por un motivo: dejar atrás su maltrecha vivienda para estrenar su nueva casa. "Tengo muchos recuerdos. Allí nacieron y se criaron mis hijos. He estado muy a gusto, pero no es como éste -en referencia a su nuevo piso-. En comparación, era una chabola", sonríe.

Camiones de mudanza llenan estos días las calles de la 'UVA de Hortaleza', la maltrecha colonia de viviendas contruidas en 1963 como solución a la emigración que llegó a la capital. En un principio, iba a ser algo temporal para evitar el chabolismo, pero lo cierto es que se parece bastante. Gran parte de las 1.000 familias que se instalaron han vivido allí durante casi sesenta años.

En las últimas dos décadas, gran parte de ellas -875- han sido realojadas en viviendas sociales contruidas a escasos 100 metros. Este mes, las últimas 17, entre ellas Purificación y sus dos hijas. "Nos la podian haber dado antes, cuando era más jovencita, porque hemos estado viviendo en una porquería. Pero más vale tarde que nunca", cuenta.

A falta de terminar la mudanza, ella está encantada con el bajo que le ha tocado y desde donde puede ver su antigua vivienda. "Mira qué suelo, qué cocina mas bonita y la ventana. Desde aquí puedo ver toda la calle", explica esta nonagenaria.

Mientras los operarios recogen los últimos enseres de la casa de Purificación, otros se quedan tapiando puertas y ventanas para evitar que sean 'okupadas', un fenómeno que junto a las drogas ha protagonizado los últimos episodios del barrio.

Al dar una vuelta por las callejas de la 'UVA' cuesta encontrar vecinos. "Cada vez quedan menos. Yo en esta calle estoy sola", afirma Paca, otra vecina nonageria que lleva más de 40 años en el barrio y que también espera a ser realojada. "Lo que no sé es cuando", explica, aunque dice estar bien en su casa y no le importaría seguir allí. "Yo con los vecinos siempre me he llevado bien, también con los 'okupas', que los he tenido aqui al lado. Cosas me han gustado, otras no, pero me lo he aguantado", asegura.

Junto a Paca vive Catalina. Ella ha tenido más suerte. La próxima semana, no sin pena, se mudará a su nuevo piso, "un segundo muy bonito", nos dice, desde la baranda de su entreplanta. "Ya lo tengo todo recogido. Me va a dar pena porque he vivido aquí 56 años. Llegué con 30 y aqui han nacido mi hijo y mi marido -ambos ya fallecidos".

Catalina será la 'penúltima' en trasladarse a uno de los nuevos bloques de pisos contruídos enfrente por la AVS. Tras ella quedarán 72 familias, las últimas de las casi 1.000 que vivieron en la zona y para las cuales ya se construyen las casas en las que poder dejar atrás toda una vida en la UVA de Hortaleza.