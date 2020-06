Los feriantes piden ayuda. Quieren alternativas ante la falta de fiestas populares.

Dicen que son los olvidados en esta crisis, porque nadie les da ninguna opción. Te hablo de los feriantes, esos autónomos que van de fiesta en fiesta con sus atracciones: caballitos, coches de choque, tómbolas o puestos de algodón de azúcar. Este año no habrá fiestas pero hay alternativas. No pueden estar todo el año sin trabajar. Se han manifestado en Cibeles. Allí ha aparcado sus camiones y al son de la sirena de la tómbola, han protestado pidiendo ayuda al gobierno.Valentin Fuenbuena, ha explicado que a ellos les han prohibido desplegar sus atracciones y no hay ni fases ni nada. Ellos, sin embargo consideran que su actividad es al aire libre, algo que es igual de seguro que una terraza. Además podrían controlar el aforo y cumplir con las normas de higiene, limpiando las instalaciones. No pueden ir a las fiestas pero piden la posibilidad de instalarse en recintos feriales. Dicen que no les ha dado ni un plazo, ni una fase, ni una alternativa. No pueden montar sus instalaciones hasta nueva orden, que no saben cuándo llegará.

Ya han invertido mucho dinero en el pago de seguros, fianzas para las fiestas, dinero que no se les ha devuelto, pero además, no pueden estar tantos meses sin cobrar. Recuerdan que de la feria vive toda la familia que ahora se queda sin ningún ingreso en todo un año. La campaña empieza en junio y están hasta octubre. No tienen visos de poder volver hasta el verano que viene y eso es inviable. Son muchas las familias afectadas y necesitan una solución o al menos una ayuda del gobierno.

El día 24 han convocado una manifestación con los feriantes de toda España en la Plaza de Colón. Traerán sus camiones pero no tienen intención de cortar el tráfico. Van a dialogar, dicen, pero también advierten que si no se les atiende, estarán dispuestos a cortar el tráfico si fuera necesario como medida de presión.