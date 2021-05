Las obras de Plaza de España terminarán a final de año: “Esto da vida”

Las obras de la plaza de España estarán terminadas a final de año. Así lo ha anunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, tras visitar la zona donde hoy ha finalizado la excavación del túnel que unirá Bailén con Ferraz. El último tramo excavado ha sido el que se encuentra bajo los restos del palacio de Godoy y se ha tenido que hacer prácticamente a mano para preservar los hallazgos arqueológicos. Más de 40 operarios han unas cinco mil toneladas de arcilla

TRABAJO DE PICO Y PALA

De cumplirse el plazo sería con un retraso de más de dos años y medio. Desde que todo esto empezara en 2019 no han parado de sucederse contratiempos: problemas presupuestarios, hallazgos arqueológicos, Filomena, etc. Algo que ha complicado mucho el trabajo, que has ido prácticamente, de Pico y pala como dice el Alcalde Martínez Almeida: “Han tenido que retirar a mano todos los restos de arcilla tan característico de Madrid para preservar los hallazgos arqueológicos”

Y los que lo van a disfrutar tienen muchas ganas de que esto acabe. Abel estaba paseando por aquí, como casi todos los días y miraba como trabajaban las grúas. Nos ha contado la importancia de esta parte de Madrid.“Este lugar es histórico, nos da vida”, nos decía Abel emocionado.

Y él mismo, junto con su mujer son espectadores de lujo porque siempre pasean por aquí y ven, de primera mano, los avances: “Lo que más ha cambiado es toda la zona del Templo de Debod”.

Hoy ya, por fin, ha terminado ese túnel que conectará Bailén con Ferraz pero que no se abrirá hasta que acaben todas las obras.