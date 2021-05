Las elecciones del 4M, en números

5.112.658: son las personas que pueden votar este 4 de Mayo. De ellas, 4.783.528 residen en la Comunidad de Madrid y son las que podrían votar presencialmente en la región. Y hay que sumar los más de 211.000 ciudadanos que han votado por correo. Es un 47% de los que lo hicieron en Mayo de 2019.

136: los escaños que se van a elegir, 4 más que las últimas autonómicas por el aumento de la población de Madrid estos dos años.

20: son los partidos que se presentan. 7 de ellos son nuevos; 6 los que ya tenían representación parlamentaria. 136,

1.084: los colegios electorales y centros de votación que se van a abrir mañana. En ellos habrá 7.265 mesas electorales, 9.000 urnas, 2.500 cabinas y 96 millones de papeletas. Además se han impreso otras 40.000 para los que votan desde fuera y 350.000 para el voto por correo.

5.000.000: las mascarillas quirúrgicas que se han repartido en los colegios electorales. Además de 124.000 tipo FPP2 y más de 55.000 litros de gel hidroalcohólico para los miembros de esas mesas.

7.700: los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado encargados de velar por la seguridad en la jornada electoral. 4.500 de la Policía Nacional y 2.200 de la Guardia Civil.

Y al margen de todas estas cifras, hay más claves de estas elecciones. Por ejemplo a nivel sanitario y laboral. Las personas que trabajen el martes y deseen ir a votar tienen derecho a permisos retribuidos de entre dos y cuatro horas en función del horario laboral para acercarse a su colegio electoral.

Tan solo aquellos trabajadores cuyo horario laboral no coincida con el de apertura de las mesas electorales o lo haga por un período inferior a dos horas no tendrán derecho a este permiso retribuido. Aunque es día laborable, el 4 de mayo será no lectivo en los centros públicos, privados y concertados no universitarios de la región y las guarderías tampoco estarán abiertas, ya que algunas escuelas infantiles fueron designadas por ayuntamientos como colegios electorales.

Los colegios electorales estarán abiertos de nueve de la mañana a ocho de la tarde, pero la Comunidad de Madrid recomienda que acudan a votar en la franja de 10:00 a 12:00 horas los mayores de 65 años o que presenten alguna discapacidad y, en su caso, sus cuidadores. En el caso de las personas con coronavirus o sospecha de tenerlo, la recomendación es que vayan de 19:00 a 20:00 horas.

Los votantes deberán ir al colegio electoral con su propia mascarilla y dispondrán en el local de una quirúrgica cuyo uso está recomendado por encima de la que lleven en ese momento. Además, habrá gel hidroalcohólico y guantes en los centros como medidas de protección adicionales.