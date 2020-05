Las agrupaciones castizas se adaptan a un San Isidro sin pradera

Éste en un San Isidro atípico, sin chotis, rosquillas ni chulapos en la pradera y sin poder ir al manantial de la ermita del Santo. No habrá fiesta en la calle por lo que las agrupaciones castizas de Madrid se resignan a homenajear al patrón en casa

Es un San Isidro “raro, distinto, en el que falta algo,” nos cuenta Maribel de la Agrupación Castiza El Orgullo de Madrid, que reconoce que se siente “un poco vacía”. Este año no ha habido los preparativos habituales previos a la fiesta aunque hoy no falta en casa el menú de San Isidro “la tortilla, los filetes empanados, la limoná y sobre todo las rosquillas: las tontas y las listas, que no pueden faltar en la mesa”.

Tampoco han faltado las rosquillas en casa de Nati, de la Agrupación Rompe y Rasga, “nos vestiremos de chulapos, haremos alguna foto y bailaremos un chotis en la terraza intentando que sea un día lo menos raro posible”, desea. Porque este San Isidro “dejará huella”, coinciden desde las agrupaciones, que esperan que el año que viene haya doble celebración.

Mientras tanto, Eugenio se quedará en casa y hará “algo especial para comer” y Pilar echará de menos la fiesta y a los amigos desde la playa, donde les ha pillado el estado de alarma. Iván organiza actividades on-line con concursos, juegos, visitas culturales y hasta futbol on-line y Lucía y Juan aprovecharán su paseo diario para vestirse de chulapos y “homenajear así al Santo”.

No hay fiesta en la calle pero quedan los balcones, las redes sociales o las videollamadas. Un San Isidro virtual en el que no hay por qué renunciar al chotis, las rosquillas o la limoná, aunque sea en la terraza.