Largas filas de espera en los laboratorios para hacerse los tests de coronavirus

Las Navidades están ya a la vuelta de la esquina y aunque no se vayan a parecer en absoluto a las de otros años, hay tradiciones que no se quieren perder. De momento, están permitidas las reuniones sociales en los próximos días días festivos y por eso, los madrileños están acudiendo a muchos laboratorios privados de la capital. Muchos esperan visitas de sus familiares o tienen que viajar a comunidades, como Canarias que exigen una prueba PCR negativa.

Estos días se llegan a ver filas que llegan a doblar la esquina en muchos laboratorios privados del centro de Madrid. Carlos es una de las muchas personas que ha madrugado para ir cuanto antes a hacerse el test serológico y quitarse de dudas. Espera visita, así que quiere pasar unas navidades tranquilas y no poner en riesgo a su familia. “Viene mi suegra y va a pasar unos días con nosotros. Mi mujer se queda tranquila si nos hacemos la prueba de antígenos aunque no sea fiable al 100%. Es una persona de cierta edad y no queremos correr riesgos.”

Tiberio tiene también una situación parecido. Va a viajar a Canarias para reunirse con su familia y está obligado a hacerse la PCR. Tiene que dar negativa para volver allí. “En estas fechas señaladas, necesito estar cerca de la familia. Necesito compaginar la salud física y la salud anímica, que para mí es estar cerca de los tuyos.”

Los laboratorios privados cobran unos 130 euros por PCR. Si la persona necesita conocer el resultado en menos de 24 horas, se añade al precio un suplemento de 30 euros.