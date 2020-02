Con solo 3 meses de vida, Izan ya sabe muy bien lo que significa la palabra lucha. También sus padres, Miriam y Agustín que han comenzado una gran batalla: la de que su pequeño consiga un donante para poder sobrevivir. Le han diagnosticado una Inmunodeficiencia Combinada Severa por la que no tiene sistema inmunológico y su cuerpo no produce anticuerpos ni defensas. Por eso cualquier infección vírica podría llegar a ser letal, incluso un simple constipado. Los padres del pequeño, en declaraciones a COPE piden con urgencia encontrar a alguien que sea compatible ya que ni ellos ni su otra hija de tres años lo son: “Hay momentos de todo, ahora estamos empezando a asumir lo que Izan tiene y esperanzados, pero momentos de angustia, de que no aparezca un donante. Muchos miedos porque es una situación por la que ningún padre debería pasar”.

Para dar lo antes posible con un donante, han comenzado una campaña en redes sociales. Con el hastag #UnaMédulaParaIzan no pierden la esperanza y pretenden lograr que la gente colabore para salvar no solo la vida de su hijo, también ayudar a otros enfermos y otras familias que estén pasando por lo mismo.

De momento está siendo un éxito en cuanto a la difusión del mensaje: “Un poco alucinados porque está siendo una difusión enorme. Conocidos, desconocidos, me escribe gente incluso de México o de Venezuela que ha llegado el mensaje. La verdad no es solo que el mensaje se difunda, también que la gente se anime a donar”.

Miriam insiste en que hay mucha desinformación, incluso para ella siendo enfermera. La mayoría no sabe que la donación de médula es muy sencilla. No es dolorosa y solo hay que acudir a tu hospital de referencia, donde con un análisis de sangre se puede comprobar el tipo de tus células. Con un simple pinchazo, puedes salvar vidas como la de Izan.