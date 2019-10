Ignacio González apunta hacia el exconsejero Lamela y el exgerente del PP madrileño Gutiérrez

Ignacio González ha salido de la Audiencia Nacional pasadas las doce del mediodía, tras declarar durante dos horas como investigado. Lo hacía con la boca cerrada ante los periodistas. Ante el juez Manuel García Castellón y según fuentes jurídicas consultadas por COPE, González lo ha negado todo. No ha reconocido ninguno de los siete delitos que se le imputan en esta pieza separada del caso Púnica y ha defendido su gestión al frente de la Comunidad durante doce años, los nueve primeros como vicepresidente. González se ha desmarcado por completo de la presunta caja B del PP de Madrid pero sí ha dirigido su artillería pesada contra el que fuera gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez. González ha negado tener arte ni parte con la financiación del partido en los años investigados y ha recordado que no ocupó ningún cargo orgánico en el PP hasta 2011. González ha insistido en que no tenía ninguna responsabilidad en cuestiones contables o de contratación ni en el partido ni en el gobierno regional pero ha asegurado que de esas cuentas de las campañas electorales se encargaba Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP madrileño.

El ex presidente de la Comunidad de Madrid, imputado en el caso Púnica por presuntos delitos de cohecho, malversación, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral, ha señalado también hacia el exconsejero de Sanidad, Manuel Lamela, al afirmar que en Sanidad sí existía esa cláusula de la comisión del uno por ciento para las empresas que construían los hospitales en la etapa Aguirre.

La declaración de González llega en vísperas de la comparecencia mañana, también como investigada, de la ex presidenta Esperanza Aguirre en esta pieza separada número 9 del caso Púnica. El magistrado García Castellón pretende conocer su papel en la trama corrupta liderada supuestamente por Francisco Granados. El juez considera que Aguirre supervisaba la supuesta caja b del Partido Popular en la Comunidad. En esa línea apuntaba en su declaración el pasado lunes el propio Manuel Lamela. El exconsejero de Sanidad reconoció ante el juez que Aguirre les animó a hacer contrataciones con la trama Púnica, en una reunión mantenida en 2004. Ignacio González ha reconocido hoy haber asistido a ese encuentro de hace quince años pero ha negado todo lo demás.