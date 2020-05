El Gobierno propondrá a Madrid una fase 0,5 intermedia como a Barcelona

Una semana después de que el Gobierno rechazara que la Comunidad de Madrid pasase a la fase 1, desde el gobierno regional auguran un ofrecimiento por parte de Sanidad para pasar, en su lugar, a una fase 0,5 intermedia. Desde la Comunidad de Madrid todavía no tienen ningún ofrecimiento oficial de Sanidad para acceder a esa fase 0,5. Ellos no la han pedido y mantienen que lo que quieren es la fase 1.

Tampoco saben qué supondría a nivel de medidas. Si abrir más locales,si poder o no visitar a familiares...Pero sí saben ya que es el ofrecimiento que les va a hacer el Ministerio esta tarde en una previsible reunión a dos bandas después de la interterritorial.

Una decisión arbitraria para equiparar Madrid con Barcelona

Desde la Puerta del Sol ven que es una medida poca adecuada, que esa propuesta debería argumentarse con razones técnicas. Lo consideran más bien una decisión arbitraria para equiparar a Madrid con Barcelona, que está, dicen, en una situación peor que la Ciudad Condal. La Comunidad de Madrid insiste en pedir la fase 1 y no hacerlo por zonas. Madrid, dicen, al ser uniprovincial, pasará de fase o se quedará en la misma, toda junta.

GRAF5590. MADRID, 14/05/2020.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, analiza con los rectores madrileños la gestión del final de curso adaptado al COVID-19, este jueves en Madrid. EFE/Comunidad de Madrid/SÓLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/NO ARCHIVOComunidad de Madrid

Ayuso avisaba este jueves que no pasarían de fase

Ya este jueves la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, aseguraba que el Ministerio de Salvador Illa no se mostraría dispuesto a dejar que la Comunidad de Madrid avance a la fase 1 de la desescalada el próximo lunes 18: "El Ministerio de Sanidad no parece estar dispuesto a que Madrid pase a la fase 1, pero no da razones técnicas. Nos emplazan a otra reunión mañana. Madrid cumple todos los criterios: ha aumentado su capacidad de camas y PCR, menor índice contagios...", escribía en redes sociales.