El fin de Madrid Central: Martínez-Almeida promete acabar con las multas a partir del 1 de julio

La prioridad del nuevo Gobierno del alcalde José Luis Martínez-Almeida (PP) en coalición con Ciudadanos es reconvertir Madrid Central porque todos los actores, también Vox, consideran que es "un fracaso" y mientras que definen su transformación establecerán una moratoria a las multas desde el 1 de julio. Así lo ha anunciado el alcalde en rueda de prensa acompañado por la vicealcaldesa Begoña Villacís y la portavoz del Ejecutivo, Inmaculada Sanz, al término de la primera Junta de Gobierno del mandato, en la que sólo se ha aprobado la configuración de este órgano, con nueve áreas de Gobierno, cinco del PP y cuatro para Cs.

El Ejecutivo bicolor, que celebrará las Juntas de Gobierno cada jueves a las 9.00 y en algunas ocasiones las trasladará a los distritos, llevará a cabo un proceso de reuniones con afectados por Madrid Central y "de manera inmediata", aunque aún no se ha aprobado, decretará una moratoria a las multas. Pese a que con Cs ha pactado reconvertir el área y con el partido de extrema derecha regresar a la libre circulación, Martínez-Almeida ha señalado que con ambas formaciones comparte la misma "premisa", que Madrid Central "no es el modelo adecuado" y ha fracasado por los datos de polución del primer trimestre de 2019 y por las pérdidas sufridas por los comerciantes. "La Unión Europea no exige Madrid Central, la UE exige resultados eficientes en la lucha contra la contaminación", ha defendido el regidor madrileño, que tras la moratoria cree que hay que estudiarlos "ejes estructurantes" por los que se permitirá circular sin restricción.

Además, en "los próximos días" el nuevo Gobierno municipal eliminará los semáforos en la A-5 a su llegada a Madrid, mientras que pone en marcha la reforma de este espacio, donde quiere ocultar la vía para replicar una zona verde como la del soterramiento de la M-30 en Madrid Río. Los semáforos, ha defendido la portavoz, "han sido inútiles", "han provocado más atascos" y no han permitido resolver la problemática de esta zona donde la A-5 transcurre junto a edificios de viviendas. Además, el Gobierno municipal tiene como prioridad aprobar"cuanto antes" la Operación Chamartín, ahora llamada Madrid Nuevo Norte, en la que el Ayuntamiento debe hacer algunas modificaciones

pedidas por la Comunidad de Madrid. "Flecos" que hicieron que Carmena decidiese no llevar a votación este plan -10.500 viviendas y un gran centro de negocios al norte de la capital- pendiente desde hace más de dos décadas, según Sanz.