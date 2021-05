El éxito de Ayuso en la prensa internacional: "Es el descubrimiento político español del año"

Las elecciones madrileñas ocuparon las portadas de los medios de comunicación nacionales y también internacionales. Isabel Díaz Ayuso arrasó en las urnas y obtuvo 65 escaños. Tal fue la repercusión de estos comicios que se convirtieron en objeto de comentarios positivos por parte de medios internacionales de reputado prestigio.

La BBC describió la victoria de Ayuso como "una contundente victoria tras una encarnizada batalla electoral". Esta cadena británica describió también la trayectoria de Iglesias, quien "había dimitido como diputado del primer ministro socialista español, Pedro Sánchez".

Además, indicaron que "desafió al Gobierno central liderado por los socialistas manteniendo abiertos los bares y las tiendas de Madrid durante la pandemia".









'The Guardian' también calificó de "rotunda" la victoria de Ayuso en Madrid aunque manifestaba también la dependencia de la política a Vox al no haber conseguido obtener la mayoría absoluta. Este medio también consideró poco probable que la marcha de Iglesias de la política suponga su adiós definitivo de la escena pública: "Es poco probable que Iglesias se guarde sus opiniones ahora que abandona la política. Tanto sus enemigos como sus antiguos aliados pueden esperar ser el objetivo de un hombre que viajó, en el transcurso de unos pocos años, de ser uno de los críticos más feroces de la élite gobernante".

En Italia, 'Il Corriere della Sera' dedicó un perfil al exvicepresidente: "La derrota y el adiós de la política del hombre que no hizo la revolución".

Si cruzamos el charco y miramos hacia Chile, Colombia... hay muchísimo interés en entrevistar a la presidenta madrileña y su relevancia mediática traspasa fronteras. Tal y como ha contado el diario ABC, sus servicios de prensa están desbordados por la cantidad de peticiones que tiene Ayuso para intervenir en medios internacionales. En los últimos días han gestionado entrevistas para Financial Times, Paris Match, Radio Caracol, TVNacional Rusa, Televisva, Associated Press, Reuters TV, Figaro Magazine, TVnoticias (Venezuela), El Mercurio (Chile).

Entrevistan a Ayuso desde Argentina y el presentador la deja con esta cara por lo que le dijo en directo “Señora, no sabe el gusto que me dio charlar con usted. Sépalo. Y, la verdad, la felicito. Usted se ha convertido en la mujer política del momento en el planeta”. pic.twitter.com/gQDyLKVHl1 — TVMASPI (@sebas_maspons) May 14, 2021









The Financial Times la calificaba como "la carismática salvadora para la derecha española".

¿Qué es lo que más le preguntan a Isabel Díaz Ayuso los medios extranjeros?









La pandemia y su gestión es una de las principales cuestiones por la que le preguntan periodistas extranjeros: "Sobre todo Italia y Francia la quieren como modelo de gestión del covid. Por su efecto político, también, como figura emergente del centro-derecha en España".

Es más, Le Figaro en noviembre indicaba que era la "nueva musa de la derecha española, la bestia negra del Gobierno central y el descubrimiento político español del año".

Este interés en una figura política madrileña, sin embargo, viene de atrás. A Esperanza Aguirre llegaron a dedicarle artículos en The Telegraph y Newsweek, Cifuentes apareció en The New York Times y Le Figaro y Carmena llamó la atención de diarios como Le Monde o The Guardian.

En esta ocasión, Isabel Díaz Ayuso y su última victoria despiertan el interés fuera de nuestras fronteras por su gestión de la pandemia y el auténtico terremoto político que está creando en el tablero nacional. Una nueva era política que se ha visto reflejada en los últimos comicios madrileños el 4 de mayo.