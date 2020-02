Ya está aqui la primavera: los almendros en flor de la Quinta de los Molinos

Un oasis en plena calle de Alcalá. Un parque con grandes extensiones de almendros en flor que forman un paisaje más propio de Japón, que de Madrid. Fotógrafos profesionales, muchos selfies, personas paseando y jóvenes recostados al sol... Estamos en floración, pero todavía les falta un poco....es al menos, la sensación de Concha y Carmen, que conocen bien el parque. Dicen que todavía faltan algunos días para poder disfrutar los almendros en plena eclosión de flores. Este fin de semana, en el que se espera sol y temperaturas suaves, será el último empuje para logra el máximo de flores en el parque.

Este espectáculo es tan maravilloso como efímero, así que si estás pesando en verlo, no tardes...solo dura poco más de una semana. Un buen plan para este fin de semana. Eso si, seguro que habrá mucha gente disfrutando de los almendros, pero sobretodo haciéndose fotos, muchas fotos...

Se trata de un jardín de uso público cuyo origen es una finca de recreo rústico urbana con zonas de explotación agrícola y un marcado carácter mediterráneo, que dispone de edificios y arquitecturas declaradas de alto interés. Está cerrado en la totalidad de su perímetro con cinco puertas de acceso, limita al sur con la C/ Alcalá, al norte con la C/ Juan Ignacio Luca de Tena, al este con la Avda. 25 de Septiembre y al oeste con la C/ Miami.

Se puede acceder en transporte público con la parada de Metro Suanzes, en la línea cinco. El horario de apertura es de 6,30 de la mañana hasta las 22.00 horas durante todo el año.