De escritorio a la Plaza de España: la intrahistoria del árbol de Navidad más grande de España

Iba a ser un escritorio, pero su belleza y su altura le han hecho que ese final escrito se altere, o al menos, se postergue en el tiempo. La Plaza de España de Madrid cuenta ya con el árbol de Navidad que se iluminará este 2022.

Será el día 24 de noviembre, pero hasta entonces, ya este abeto supone el centro de la miradas de los viandantes. Tiene 60 años de antigüedad. Procede de la sierra de Gerona, a unos mil metros de altura, con unas condiciones climáticas muy determinadas. De la especie Abies Normandiana, tiene 19 metros, uno más que el año pasado. "Cuando se cortó tenía 25 metros, pero para poder garantizar su estabilidad hemos tenido que reducirlo", explica Albert Gallifa, dueño del vivero del que procede.

"Los metros no crecen por arriba, sino por abajo. Al ser un abeto un triángulo, esto hace que sea mucho más dimensionado. Puede parecer que un metro es una tontería, pero por ejemplo, la grúa que utilizamos el pasado año no lo podía levantar", justifica Gallifa. "No hay otro igual en España. Lo normal suelen ser entre 12 y 15 metros de altura".





CAMBIO DE PLANES

En un principio, su futuro no pasaba por estar en la plaza de España. "Este año tocaba la tala de 300 árboles en la zona, pero como éste es especialmente bonito, va a tener también un fin ornamental", expone. "Iba a ser un escritorio pero va a estar en Madrid", dice Gallifa.

Sin embargo, su final parece destinado a ser ese. "Una vez termine la Navidad, lo recogeremos lo utilizaremos para el fin que estaba previsto", afirma.

Su traslado desde la sierra gerundense hasta el centro de la capital no ha sido sencillo. Ha viajado durante un día entero con precisión milímetrica, "estudiando cada rotonda en el recorrido". "Para llegar hasta él, tuvieron que construirse expresamente 250 metros de carretera", cuenta Gallifa.

Un ejemplar único del que podemos disfrutar en todo su esplendor a partir del próximo día 24 de noviembre.