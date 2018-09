Encuentra por sorpresa una serpiente en su coche y huye con este en marcha

No es raro que cuando viajamos en nuestro coche con las ventanillas bajadas, se cuele una avispa, o una abeja…incluso puede que impacte un pájaro en el cristal, pero lo que jamás te puedes esperar es que lo que entre sea una serpiente. Pues aunque parezca mentira eso fue lo que le pasó a Noelia, una vecina de Alcorcón.



Era una serpiente bastarda, la serpiente más grande de la península ibérica. Puede llegar a medir hasta 2 metros. Está protegida y no es peligrosa. Noelia cuenta que nada más salir de su garaje y enfilar la Avenida de Leganés de Alcorcón, notó algo en el parabrisas. Era algo duro. Bajó la ventanilla para ver mejor de lo que se trataba. De pronto, se dio cuenta de que una serpiente entraba por la ventanilla del conductor.

Esta mañana, cuando nuestros ���� acuden a Av Leganés para auxiliar a una conductora muy alterada que había parado y dejado bruscamente el vehículo, comprueban que en los pedales había una #serpiente. Se avisa a @CipaAlcorcon y se retira el coche al Depósito para capturarla allí. pic.twitter.com/ny2ykJg2hU — Policía de Alcorcón (@PoliciaAlcorcon) 8 de septiembre de 2018

El susto fue de tal calibre, que la reacción de Noelia fue bastante más peligrosa que enfrentarse a la serpiente. Abrió la puerta del coche, y se bajó en marcha. Llegó hasta a cambiar de carril. Suerte que no colisionó con un autobús que vena de frente.



Unos conductores la socorrieron. Apartaron el vehículo y llamaron la policía. Al principio, ni los conductores, ni la policía daban con el ejemplar que se había escondido entre los pedales de automóvil. Se llevaron el coche al depósito y la serpiente a una protectora de animales.



Noelia ha cogido tal aprensión que no ha vuelto a subirse a su coche. Cuando se sube a de otra persona, lo revisa antes. Dice que está pendiente de que le entreguen un coche nuevo que se ha comprado y que desde este episodio, no hace más que llamar al concesionario para que aceleren la entrega. No tiene ni idea de cómo pudo llegar esa serpiente hasta su coche. Una historia más propia de Frank de la Jungla que de una vecina de Alcorcón.