¿Dónde se van a refugiar las personas sin hogar en plena crisis del coronavirus?

La Comunidad de Madrid está siendo la más afectada, los casos confirmados del COVID-19 no paran de subir. Por eso, desde que se decretó el estado de alarma, los ciudadanos de todas las ciudades de España se quedan en sus casas. Pero, ¿cómo se protegen aquellas personas que no tienen un hogar? ¿Cómo cumplen las normas de higiene que se están pidiendo en estos momentos? En Madrid más de 2.700 personas no tienen una casa para protegerse del virus. Por eso la capital ha querido ayudarles en estos momentos tan duros. Han habilitado zonas para que estas personas puedan combatir el virus. Desde el área social están buscando soluciones y están colaborando con las entidades que trabajan con las personas sin hogar.

VILLACÍS: "SON PERSONAS VULNERABLES"

Una de las zonas habilitadas es la Feria de Madrid, IFEMA. Las personas sin hogar que estén asintomáticas ocuparan las 150 plazas que hay en este recinto. Estas plazas podrían aumentar su capacidad hasta las 600. “Estas personas que son especialmente vulnerables y que además hemos detectado que hay brotes de coronavirus precisamente por eso, porque están más expuestos. Los casos que hemos detectado los estamos aislando. Las personas que estén asintomáticas van a venir aquí, para protegerles, aislarles y cuidarles” así lo indicaba Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid.

CAMAS PLEGABLES Y BAÑOS PARA PERSONAS SIN HOGAR

Dentro del interior del recinto hay camas plegables, además de varios baños.

Además, desde el Área de Familias Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid han creado nuevas plazas en un hotel, que se encuentra en Arganda del Rey, por el momento habrá 110 plazas. También en una de las pensiones de la Comunidad en el distrito de Chamberí en la que hay 70 plazas.

CENTROS 24 HORAS PARA EL CONFINAMIENTO

Las personas sin hogar que presenten síntomas serán trasladas al centro de emergencias de Villa de Vallecas y al centro para personas sin hogar Juan Luis Vives de Vicálvaro. Allí, recibirán la atención sanitaria adecuada. El concejal delegado del Área de Familias, Pepe Aniorte ha asegurado “Para el Ayuntamiento de Madrid es muy prioritario atender de forma digna y adecuada a las personas sin hogar en esta emergencia sanitaria y estamos muy volcados para poder ayudarles”.

Por otra parte, la campaña contra el frío se prórroga dos meses más. Estos recintos que eran solo para pasar la noche, pasarán a ser 24 horas para que los usuarios puedan llevar a cabo el confinamiento. También, han establecido un protocolo de actuación en todos los centros para proteger a usuarios y profesionales, suspendiendo actividades grupales, visitas que no sean imprescindibles y estableciendo mecanismos de seguimiento a quienes tengan síntomas.