Doce viviendas de Villa de Vallecas sin luz, calefacción ni agua caliente desde el domingo

Justo en estos días, los más crudos del crudo invierno, hay doce familias de la calle Pico de Mampodre que llevan desde el pasado domingo sin luz.

Todo por un delincuente con poco cerebro y menos corazón que no tuvo mejor idea que colarse en este edificio de Villa de Vallecas la tarde del pasado domingo. Una vez en el interior, se introdujo en el cuarto de contadores, donde se montó un camastro con cartones a la espera de que cayera la noche para poder robar los cables de cobre de las pletinas de los contadores de luz, lo que provocó un corte en el suministro eléctrico en todo el edificio.

NEFASTAS CONSECUENCIAS VECINALES

Las consecuencias las están padeciendo los vecinos en lo que llevamos de semana. “Estamos helados de frío. No nos podemos tomar ni un café. La mayoría de los vecinos somos jubilados y tampoco tenemos dinero para ir todos los días a un restaurante a desayunar, comer y cenar”, nos dice Mari Luz, que casi no puede contener las lágrimas.

Más dramático es el caso de Remigio, A sus 72 años, tiene los bronquios destrozados por años de tabaquismo y de trabajo en el sector de la construcción tragando polvo. Necesita estar conectado a una máquina de oxígeno 24 horas al día.

“Ahora mismo me encuentro fatal -nos dice-. Me han tenido que traer esta botella de oxígeno y mañana otra nueva. Sin luz no tengo vida. Estoy como en la celda de castigo de una cárcel”.

PÉRDIDAS ECONÓMICAS

Lucika es de Rumanía y lleva dieciséis años viviendo en Vallecas. Trabaja en la tienda de alimentación Transilvania en los bajos del edificio y también está sufriendo el corte de suministro eléctrico.

Han tenido que tirar género al no poder mantenerlo fresco por un valor superior a los mil euros. Se queja de que no haya una solución todavía.

La compañía de seguros del edificio enviará a un electricista para arreglar este desaguisado, pero será difícil que los vecinos recuperen la luz y sus vidas antes del próximo fin de semana.