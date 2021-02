Se derrumba la fachada de un edificio okupado por indigentes en Tetuán

La fachada de un edificio antiguo de dos alturas en el que vivían indigentes se ha derrumbado por el estado de deteriodo en el que se encontraba. El inmueble se encuentra en la calle del Masrqués de viana, a la altura del número 11. En el momento del derrumbe había tres personas, las cuales han sufrido heridasd leves, y ya han sido realojadas por el Samur Social.

De moento no se conocen las causas que han provocado que la estructura del edificio haya decido. Muchos vecinos de la zona con los que hemos estado habalndo no han contado que el mal estado de este bloque veía de mucho tiempo atrás. Y que las nevadas y la llueva han podido precipitar que los materiales del bloque cedieran. Por lo tanto, la se vino abajo durante la pasada noche pero no se produjeron heridos en un inmueble donde duermen personas sin hogar. El suceso ocurrió este domingo a las 21.36 horas a la altura del número 4 de la calle Marques de Viana en un edificio de dos plantas, según adelanta El Mundo y ha confirmado a Efe Emergencias Madrid.

Otra de las cosas que nos contaban los vecinos es que en el año 2008 hubo una reconstrucción de toda la calle, y que en este bloque en el que antes había una zapatería, vivían okupas, y que por la inacción de estos por marcharse, el edificio no se pudo tirar.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid acordonaron la zona por la caída de la fachada y aseguraron el perímetro del edificio cuando comprobaron que no había peligro en este punto. En su interior había durmiendo tres personas sin hogar que abandonaron la vivienda por su propio pie y no necesitaron atención sanitaria de Samur-Protección Civil. Tras este incidente, ahora tendrá que realizar un informe el departamento de Control de Edificación del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid.