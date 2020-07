Denuncian un triple error en el examen de Historia de España de la EVAU para los alumnos de letras de Madrid

Último día de la EVAU en la Comunidad de Madrid. A las 4 de la tarde se realiza el último examen, aunque del que más se está hablando es del examen de Historia de España al que se enfrentaron el pasado martes los alumnos de la rama de letras.

Y es que, según la reclamación que ha presentado el Instituto La Serna de Fuenlabrada y que secundan otros muchos estudiantes, esta prueba contenía un triple error. El enunciado no se correspondía con el dado por la Universidad para preparar la prueba, era contradictorio y estaba mal redactado. Cova es una estudiante de Ciencias Sociales que se enfrentó a esta errática pregunta, tal y como nos ha contado en Mediodía Cope en Madrid: “la pregunta era el reinado efectivo de Isabel II pero los años que aparecían era los de la regencia anterior”.

Ella ha tenido suerte porque los profesores de su Universidad supieron reaccionar a tiempo. “yo no había llegado todavía a ese ejercicio pero entró un examinador media hora antes de acabar el examen y nos dijo que hiciésemos caso al reinado efectivo y no a los años”, nos ha comentado.

Otros estudiantes madrileños se quejan de que no había profesores de historia en sus aulas y que, por tanto, no les pudieron resolver correctamente sus dudas. Los organizadores dicen que no se va a repetir la prueba, pero que los correctores lo van a tener en cuenta, lo que, lógicamente, tranquiliza a estudiantes como Cova: “se supone que van a dar por válidas las dos repuestas posibles, lo que me parece bien”.

Ahora hay que esperar hasta el 16 de julio para saber si este error ha pasado factura o no a la nota final de los alumnos de letras.