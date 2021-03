Cuando la policía derribó la puerta, los vecinos de Lagasca llevaban tres días seguidos de fiestas ilegales

Vikki es francesa, estudia, trabaja y lleva siete años viviendo en Madrid aunque en los últimos meses no se puede llamar vivir a lo que está viviendo teniendo que soportar lo insoportable: fiestas continuas ya no solo los fines de semana sino también en días laborables. Lo primero que hace Vikki es insistirnos mucho en que todo el problema que está aflorando en Madrid, con los centenares de fiestas ilegales en pisos turísticos de los últimos tiempos, no debe incrementar el clima de xenofobia que se respira en ciertos ámbitos de Madrid.

Incluso nos cuenta que algunos amigos suyos han sido insultados por la calle simplemente por hablar en francés. Algo que nos habría costado creer hace solo unos meses.

Vikki asegura que llueve sobre mojado con el tema de las fiestas ilegales en varios pisos turísticos del edificio donde vive de alquiler en la calle Lagasca, en pleno barrio de Salamanca, muy cerca del Parque del Retiro. El mismo que se ha hecho tristemente famoso por el vídeo donde se ve a la Policía Municipal entrando como elefante en cacharrería, derribando la puerta, en un piso donde estaba teniendo lugar una fiesta ilegal con más de una docena de personas en 70 metros cuadrados sin respetar ninguna medida sanitaria anticovid.