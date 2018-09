Carmena da a la Policía local un ultimátum para alcanzar un acuerdo

O lo tomas o lo dejas, eso es lo que básicamente le ha dicho el Ayuntamiento de Madrid a los sindicatos de policía municipal admitiendo, que el documento que envió ayer (3 de septiembre) será el definitivo para la renovación del convenio colectivo y que en su mano está firmarlo o no. Camino de los 8 meses de negociaciones llevan el Consistorio con la Policía Municipal y esta podría ser la reunión definitiva, aun que no les deje contentos a partes iguales.

El Ayuntamiento de Madrid, con la alcaldesa Manuela Carmena a la cabeza, se muestra optimista tras esta última reunión y creen estar más cerca de llegar a un acuerdo. Dicen haber elaborado un documento "más realista" que vincula los incrementos salariales a la realización de jornadas de manera voluntaria, defendiendo la necesidad de "generar procesos de respeto a los derechos laborales de los policías, el derecho a que se respeten los descansos, a que las vacaciones las puedan ajustar, las cuestiones de conciliación...". Además, el Ayuntamiento ya renovó sus acuerdos con el resto de cuerpos dependientes del mismo, como bomberos o Samur, dejando a la Policía Municipal como único colectivo sin renovación.



Por su parte los sindicatos no comparten este optimismo y creen que el Ayuntamiento ha jugado a ganar tiempo con el fin de estirar este asunto, conocedores de que Noviembre es la fecha límite para acercar posturas. Admiten que el consistorio no ha llegado a un acuerdo aun por falta de voluntad y no les dejan mas opción que este documento tras el que ya es el enésimo cara a cara entre ambas organismos.

Entre las demandas que piden los sindicatos de Policía Municipal está un aumento de sueldo (que lleva sin producirse desde 2004) o el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar, algo que consideran primordial para poder ejercer un servicio público con garantías.

El ayuntamiento dejará unos días para que los sindicatos puedan pensar una respuesta sobre el documento y en torno al 16/17 de septiembre está prevista la firma del mismo.