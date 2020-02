Hartos de no poder dormir, así se encuentran los vecinos de la calle Ponzano.

La calle Ponzano se ha convertido en una de las zonas más de moda de los últimos años. En 2014 comenzaron a abrir bares y desde entonces la calle está repleta de ellos. En tan solo 450 metros se pueden contar sesenta bares. El problema no es la apertura de estos, sino el ruido que generan. Los vecinos de la zona comenzaron una lucha hace tres años para que se regulase el ruido, pero parece ser que no ha servido de nada. Si paseas por esa calle, podrás ver en los balcones de los edificios pancartas que dicen “ruidos no”. Los vecinos están hartos y cansados de no poder dormir por las noches. Estos bares abren de lunes a domingo, pero los problemas y el ruido llegan a partir del jueves, hasta el domingo. En COPE nos hemos acercado hasta la calle Ponzano para comprobar como se encuentran los vecinos. Marisa, vive desde niña en esa calle y nos ha asegurado que “está calle no es la que era antes, cada vez hay más bares, ya no quedan mercerías, panaderías, papelerías, es una zona dedicada a la fiesta. No queremos que se cierren los bares, pedimos una convivencia digna”. Pero no es el único problema, Marisa y los vecinos de su edificio, no pueden abrir las ventanas de sus casas, porque les llegan malos olores. Y no solo eso, por las mañanas se encuentran en sus portales orines y vómitos.

Hemos hablado también con Pilar Rodríguez, es la portavoz de la Asociación vecinal 'El Organillo' ella es vecina de la zona y nos asegura “nuestro objetivo es poder convivir, no queremos que se marchen los bares, queremos que se cumpla la normativa y queremos que se haga una normativa especifica para la zona. Es una pelea, en la que queremos convivir pero si no se puede y tenemos que luchar entre ellos y nosotros preferimos optar por nosotros, no queremos que nos echen del barrio”. Hace un año el Ayuntamiento se acercó a realizar mediciones de ruido y y todavía no han recibido los resultados. Pilar asegura que les gusta mucho su barrio y que van a hacer todo lo posible para que se vuelva a convertir en lo que era, el barrio que conoció desde que era niña.