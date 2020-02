8 de cada 10 niños con cáncer sobreviven después de cinco años

La lucha contra el cáncer infantil sigue obteniendo sus frutos. La supervivencia global en oncología pediátrica supera el 80%, cinco años después de ser diagnosticado un tumor. En el caso de un periodo de diez años, el porcentaje de supervivencia de los niños enfermos se encuentra en el entorno del 75%. Son datos positivos que tienen sus sombras. Tres de cada cuatro supervivientes de cáncer infantil desarrollará una enfermedad crónica dependiendo del tipo de tumor y del tratamiento recibido.

La quimioterapia, la radioterapia, el trasplante o la cirugía pueden causar efectos secundarios y segundos tumores. Estos efectos pueden aparecer años después de terminado el tratamiento. En determinados casos, las consecuencias adversas pueden llegar a afectar a casi todos los órganos. En el caso de los niños, se pueden producir alteraciones tanto en el desarrollo físico como en el psicológico o cognitivo.

Según datos recogidos en la consulta de la Unidad de Supervivientes de Largo Plazo del Hospital Niño Jesús, el hecho de haber sufrido un cáncer en la infancia incrementa hasta ocho veces el riesgo de desarrollar una enfermedad crónica. Este centro hospitalario, referencia mundial en la atención a los más pequeños, ha comenzado un estudio para evaluar el riesgo cardiovascular en niños supervivientes de cáncer. Los tratamientos oncológicos triplican el riesgo de accidentes cardiovasculares a medio plazo y este tipo de enfermedades son la principal causa de mortalidad.

La Comunidad de Madrid dispone de una pionera Unidad de Seguimiento en el Niño Jesús para prevenir enfermedades crónicas en aquellos niños que han conseguido sobrevivir a un cáncer. El consejero de Sanidad del Gobierno regional, Enrique Ruiz Escudero, ha visitado este hospital este miércoles para conocer de primera mano el balance de actividad de esta importante unidad. Ruiz Escudero ha anunciado que este tipo de departamentos de seguimiento de las enfermedades oncológicas serán pronto una realidad en otros centros hospitalarios madrileños como el Doce de Octubre, La Paz o el Gregorio Marañón.

En esta Unidad de Seguimiento del Niño Jesús continúan tratándose los veinteañeros Sergio y Carlos. Ambos consiguieron derrotar al cáncer cuando eran muy pequeños y ahora se muestran agradecidos a sus familias y amigos y a todo el personal médico y sanitario del Niño Jesús. En declaraciones a COPE, Carlos ve muy necesaria la existencia de esta unidad: "Es obvio. Conocemos esos datos sobre posibles recaídas y que te controlen y vigilen es algo fundamental. Ya no solo es para mí sino para todos los niños que vienen a continuación". Sergio coincide con Carlos y nos asegura que "hace unas semanas vine a hacerme unas analíticas y está todo bien. Pero eso no quiere decir que pueda surgir algo. La salud es algo impredecible. Hoy estás bien, mañana no lo sabes".

Sergio y Carlos se sienten afortunados. Sergio nos dice que "desde los dos años he tenido que luchar. Si no luchas hay mucha gente que se queda en el camino. No merece la pena discutir ni enfadarse por tonterías". A Carlos le preguntamos por el futuro, si ya ve muy lejos en el retrovisor de su vida el fantasma del cáncer: " no lo veo ni cerca ni lejos. El cáncer es algo que me ha ocurrido y me ha marcado. Confío en este programa del hospital, en la salud y en mis hábitos saludables".