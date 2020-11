Almeida pide a Sánchez que comparezca ante la ciudadanía y explique medidas

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparezca ante los españoles para explicar las medidas que quiere llevar a cabo para frenar el avance de la pandemia en España.

"Me gustaría un presidente de Gobierno que compareciera ante los españoles, no para decirnos lo que cada uno tenemos que hacer, sino para que él nos diga lo que él quiere hacer por todos y cada uno de nosotros y las medidas que quiere poner encima de la mesa", ha dicho esta tarde Almeida en un acto de la Empresa Municipal de Transportes.

Tras admitir que siente envidia al ver a la canciller Angela Merkel o al presidente Emmanuel Macron comparecer ante sus compatriotas y explicar "las medidas que han adoptado y la responsabilidad que han asumido", Almeida sostiene que eso "no es lo que pasa" en España.

En su opinión, el problema que tenemos en España es que el presidente Sánchez "habla mucho y en esta caso hace poco, toma pocas decisiones y evade su responsabilidad".

"Creo que a los españoles nos gustaría más tener a un presidente de gobierno que compareciera ante todos nosotros y en vez de hacer un ejercicio de 'coachin', un ejercicio de motivación mental y emocional de los españoles, nos dijera esta es mi responsabilidad y estas son las medidas que pongo encima de la mesa".

"Es decir, que dijera: esto no puede descargarse en 17 comunidades autónomas; esto no puede ser que cada comunidad autónoma adopte la medida que crea que es más conveniente, aunque estoy seguro que todos lo hacen desde la buena fe", ha señalado.

"Me gustaría tener un presidente del gobierno, me da igual que sea del PSOE o del PP, que sea capaz de plantarse delante de los españoles, no de largar un discurso emocional, sino decirnos esta es mi responsabilidad, soy el presidente del Gobierno, os voy a liderar, esto es por dónde tenemos que ir, estas son las medidas", ha insistido el portavoz del PP.

Para Almeida, lo que tenemos es un presidente de Gobierno que "nos dice desde el punto de vista emocional todos los mensajes que cree convenientes, pero que a continuación dice que cada comunidad autónoma adopte las medidas que procedan, en un sálvese quien pueda".

"Esto no es un problema de Madrid. Hemos estado un mes hablando de Madrid y mientras estábamos hablando de Madrid el problema estaba en España", ha considerado.

"¿Por qué Madrid ahora no pierde el tiempo hablando del Gobierno de la nación?, se ha preguntado Almeida; "porque las medidas están funcionando, pero siguen siendo números altos, tenemos que seguir trabajando, no podemos bajar la guardia", ha agregado.