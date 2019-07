Almeida pasa a limpio este verano los 21 distritos

Usera y otros distritos del sur han sido los primeros en beneficiarse de una veraniega campaña de limpieza de choque. 500 nuevos operarios lucharán contra la suciedad y los residuos en julio, agosto y septiembre. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, se ha dado una vuelta este lunes por el barrio de san Fermín, distrito de Usera, donde ha conversado con varios de los nuevos trabajadores de limpieza.

“Gracias a esta campaña, vamos a contratar a quinientos nuevos trabajadores en el verano. Nos tenemos que concienciar todos de que la ciudad estará más limpia cuanto menos se ensucie”, afirma el alcalde de la capital. “Sus objetivos fundamentales pasan por limpiar y baldear las aceras, recoger los residuos y erradicar, en la medida de lo posible, los grafitis que están inundando la ciudad. Para ello pido la colaboración ciudadana”, añade Martínez-Almeida.

Y la colaboración ciudadana llega en forma de protestas y quejas. Dos vecinas del barrio se acercan al alcalde para quejarse de la suciedad que inunda sus calles, tras los conciertos de la Caja Mágica. Almeida no rehúye las protestas y escucha a las vecinas, al mismo tiempo que toma nota de sus quejas.

“Es increíble cómo se queda el barrio de sucio cuando hay conciertos en la Caja Mágica” le explica una residente al primer edil. “El otro día estaban unos tipos meando debajo de mi ventana. Cuando les pedí por favor que no lo hicieran me mandaron a la mierda”. El alcalde interrumpe a la vecina con la exclamación “esto no puede ser” y le recomienda que la próxima vez no dude en avisar a la Policía. Entonces es otra vecina la que asegura que las hojas de los árboles se acumulan por las aceras porque no pasa nadie a recogerlas en dos o tres semanas.

La vecina reprocha a Martínez-Almeida: “hoy hay muchos coches y trabajadores de limpieza del Ayuntamiento seguramente porque ha venido usted, pero la suciedad que hay en el barrio es de vergüenza”. El alcalde explica a las vecinas que por eso ha puesto en marcha este plan de choque de limpieza. La distribución del trabajo divide cada distrito en tres zonas y actúa en cada una de ellas de lunes a sábado. De este modo, se realiza una limpieza intensiva en todas las calles del distrito dos días a la semana, mientras los domingos se dedican a realizar limpiezas de repaso.

Los 21 distritos de la capital se verán beneficiados de esta campaña de choque de limpieza este verano, que ha comenzado por el sur pero que esta misma semana llegará también a los distritos del interior de la M30. En total se emplearán más de 750 máquinas y casi mil operarios, la mitad de los cuales son nuevas contrataciones.