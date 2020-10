El decreto del estado de alarma se publicó en el Boletín Oficial del estado 8 minutos antes de las 5 de la tarde del pasado viernes día 9, en plena salida del puente, generando confusión entre los madrileños. Muchos ya habían hecho las maletas cuando el tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbó las restricciones de Sanidad.

En estos días han ido mejorándolos datos de incidencia acumulada que ha pasado de 563 casos por 100.000 habitantes a 450, niveles similares a finales de agosto, y la Consejería de Sanidad estima que la próxima semana bajará a los 300. Lo que sí ha subido es la cifra de contagios porque ya se contabilizan los test de antígenos que realiza la Comunidad desde hace veinte días.

Y con las restricciones a la movilidad desde el pasado viernes, la Delegación del Gobierno interpuso más de 200 propuestas de sanción, solo durante el puente. Durante esta semana se han controlado además a 17.000 personas y vehículos en los controles policiales. En la capital, la policía municipal ha puesto esta semana 1609 denuncias por botellón, casi mil en reuniones de más de 6 personas y ha tramitado 2.075 propuestas de sanción por no usar mascarilla. Se ha intervenido además en más de 200 fiestas privadas donde no se mantenía la distancia de seguridad ni se usaba mascarilla y se han tramitado un centenar de propuestas de sanción a establecimientos que no han cumplido el horario.

Siguen confinados 9 de los 10 grandes municipios de la región y eso se nota, nos dice Rafael, con un café teatro en Arganda que ha tenido que “suspender toda la programación prevista porque el público viene de Madrid o de zonas cercanas a Arganda y, claro, no viene, con lo que esto nos está abocando al cierre”.

Cuando termine el estado de alarma, el sábado 24 a las 16:52, todavía no sabemos si en Madrid ya no habrá restricciones, tendremos confinamientos selectivos, o alguno de los niveles que está preparando el Ministerio de Sanidad.