¿Cómo llevan los madrileños su primera semana de cuarentena?

Son días muy extraños a los que sin duda no estamos acostumbrados. Estos días en casa nos sirven para valorar aquellas cosas a las que antes no dábamos tanta importancia. Cosas que hacen que nuestros días encerrados en casa sean un poco más bonitos. Claudia tiene 5 años, echa mucho de menos a sus compañeros de clase, sabe que no puede ir al colegio por el coronavirus y aprovecha estos días para jugar con sus padres y con su hermana pequeña de tres años. Nos ha contado que también ve mucho la tele y que hace los deberes de su profe Loli.