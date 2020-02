Una agencia al servicio de la sociedad, no del Gobierno

Fernando Garea es un reputado periodista español, curtido en numerosos y diferentes medios de comunicación, que llegó a la presidencia de la Agencia Efe en julio de 2018. Hace dos días el Presidente Pedro Sánchez le destituyó a través del Secretario de Estado de Comunicación. Garea ha explicado a través de una carta pública qué ha sucedido y cuáles son las razones del cese.

Según Garea, en ese medio deben primar la precisión, el rigor, la credibilidad, la neutralidad y la pluralidad. Eso significa, en un servicio público, que la Agencia no trabaja al servicio del Gobierno sino de la sociedad a la que informa, porque Efe, ha puntualizado Garea, ni siquiera es una Agencia oficial.

Al gobierno de Sánchez no debe haberle gustado el modo en que el periodista dirigía Efe. De hecho, el PSOE es el único partido que no firmó el documento pidiendo la elección vía parlamentaria de los presidentes de la Agencia. Tampoco debe ser del agrado de Sánchez la renovación institucional, económica y de contenidos que estaba en marcha. El Gobierno puede cesar a Garea, lo que no debería es predicar lo que no cree, mientras pretende legitimarse como adalid de la libertad.

Hace unos meses el ya ex Presidente de Efe dijo en público que prefería irse por disgustar al Gobierno antes que a la oposición. Parece que Sánchez le tomó la palabra y le ha cesado por vía de urgencia y sin el mínimo de cortesía que desde luego merece.