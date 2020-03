En la trinchera educativa

El Gobierno aprueba este martes el proyecto de ley que modifica la ley de Educación. Es el mismo proyecto de la ministra Celaá, que no salió adelante en la anterior legislatura por que se anticiparon las elecciones. No ha habido modificaciones. El Gobierno de Sánchez aprueba un proyecto que no contó con una mínimo consenso para una cuestión tan importante como es la enseñanza. De hecho, el proyecto se redactó escuchando muy poco o casi nada a la comunidad educativa, y con prisas. El apoyo del Consejo Escolar del Estado se debió a que este organismo se forma con unas mayorías muy similares a las del Congreso.

Quizás el punto más cuestionable del proyecto es que se suprima el criterio de la demanda social para el desarrollo de los colegios de iniciativa social, la llamada enseñanza concertada. Ya en el mes de noviembre la ministra Celaá hizo unas polémicas declaraciones en las que aseguró que la libertad de los padres para elegir centro no deriva de la Constitución. Solo los apriorismos ideológicos del actual Gobierno llevan a preferir los centros públicos de gestión estatal a los gestionados por las entidades sociales. Los dos tipos de colegios conforman la red pública, y la libertad de los padres debería ser un dato a tener en cuenta.

El proyecto vuelve a quitar valor a la enseñanza de religión que es una asignatura de libre elección. No tendrá alternativa ni valor académico. Es llamativo que durante años el PSOE estuviese reclamando un Pacto de Estado para la reforma educativa y que cuando llega al poder haya rechazado buscar un gran acuerdo nacional. La enseñanza lleva en España demasiado tiempo convertida en una trinchera.