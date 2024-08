Tragedia en Sudán

Se cumplen 500 días de guerra civil en Sudán, el conflicto abierto más sangriento en la actualidad, con unas 150.000 víctimas mortales hasta ahora y unos diez millones de desplazados y refugiados. Desde COPE hemos intentado llamar la atención en varios momentos sobre la dramática situación en este país, el tercero más poblado de África, alejado de la atención mediática. En las últimas semanas, han saltado diversas alarmas que hacen presagiar que los acontecimientos están desbordándose por completo. Hasta dos millones y medio de personas podrían morir este año por hambruna.

La ayuda no llega a la población debido a la violencia de los combates, que no respetan hospitales ni campos de refugiados. Como era previsible, el éxodo ha desbordado a los países vecinos. En Calais, Francia, seis de cada diez migrantes o refugiados son sudaneses. Y se han producido combates en territorio libio, lo que evidencia los riesgos de desestabilización, que podría fácilmente extenderse al Canal de Suez y al Mar Rojo. Cómplices de la situación son los países que financian a uno u otro bando, o a los dos a la vez, como Rusia, buscando beneficios en una guerra donde no hay motivaciones ideológicas ni étnicas, sino solo de rapiña. En la lista figuran Emiratos Árabes, Irán, Egipto, Qatar, Turquía o Arabia Saudí. Permanecer de brazos cruzados, como ha optado por hacer el resto del mundo, resulta una respuesta cada vez más insostenible