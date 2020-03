El reto de aprender

Cualquier palabra que digamos en estos días debe aspirar a hacerse cargo del enorme sufrimiento que vivimos. Hablamos mucho, y es lógico, de cómo será la vida cuando todo esto acabe. Sería un desastre dentro del desastre que después de tanto dolor no aprendiéramos algo. Sería un desastre que las preguntas que nos hacemos a media voz en nuestras casas, en los hospitales, en los cementerios, la pregunta sobre el sentido de tanto sufrimiento no la pudiéramos hacer en voz alta.

Y sería un desastre no obtener un aprendizaje social para la reconstrucción. El Gobierno no ha acertado, es verdad. La Unión Europea va por detrás de los Estados Unidos al no aprobar el plan de eurobonos, también es verdad. Pero en el sacrificio del personal sanitario, en la movilización de voluntarios, en la ayuda de las empresas, no hay solo generosidad. Estamos viendo energía social en acto, fuerza ciudadana, capacidad que debe estar en el centro de todas las políticas de planificación y de reconstrucción.

Para ayudar a las empresas es urgente aplazar pagos de Seguridad Social y pagos fiscales, es necesario materializar los créditos, repensar la relación entre lo público y lo privado. Y desde luego luchar contra la desigualdad. Pero aprender de estos días supone no volver a confundir la política con la ideología. Aprender de estos días es apoyarnos en el protagonismo de la persona y de su responsabilidad, apoyarnos en una capacidad social que ya existe.