El repugnante juego del Kremlin con el Covid-1

La coordinación frente a la amenaza del coronavirus no fue ayer el único asunto sobre la mesa en la conferencia de ministros de Exteriores de la OTAN. Como viene sucediendo desde hace un tiempo ante cada situación de crisis, Rusia está utilizando la pandemia para tratar de socavar la Alianza Atlántica. Cualquier atisbo de división es utilizado por el Kremlin, que desde la invasión de Crimea ha instalado de facto a la población rusa en una economía de crisis permanente, por lo que el país está especialmente pertrechado para afrontar el parón de la economía mundial. Esa política agresiva le ha servido a Vladimir Putin para fortalecer su posición interna, por lo que no hay razón para un cambio de rumbo. Al menos mientras no haya una respuesta contundente, algo muy difícil de imaginar en estos momentos.

Rusia se ha acostumbrado a que sus órdagos no tengan respuesta, lo que explica sus recientes maniobras militares en el Mar del Norte o la masiva campaña de desinformación para propagar el alarmismo y la desconfianza en los sistemas políticos y sanitarios en las sociedades occidentales. Esta utilización política de la pandemia solo puede calificarse de repugnante. La cuestión es cómo reaccionar. Para Europa, es prioritario tender puentes con Rusia, pero antes debe hacerse respetar, y las actuales sanciones económicas claramente no han dado el resultado esperado.