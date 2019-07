Realidad y ficción en Venezuela

Nadie se atreve a dar una fecha exacta, pero la prensa de América Latina asegura que representantes de Juan Guaidó y Nicolás Maduro van a volver a encontrarse en las Islas Barbados tras dos semanas sin contactos. Podría tratarse de una buena noticia que, pese a las declaraciones del canciller venezolano en la cumbre de los Países no Alineados solo podrá corroborarse cuando se conozca el día y la hora. Por el momento, la escalada verbal entre Estados Unidos y Venezuela, a la que se suman las provocaciones que lanza Maduro contra el Presidente colombiano Iván Duque, con las FARC como telón de fondo, no ayudan en nada.

Mientras esto sucede, los venezolanos siguen soportando graves cortes de luz y enfrentándose a un día a día del que desean escapar como sea. La ONU lo confirmó ayer en la presentación de un Informe sobre las cifras de la emigración. Desde 2015 han salido de Venezuela cuatro millones de personas, y no parece que el éxodo vaya a detenerse ante el duro pronóstico que los organismos económicos internacionales han emitido: el PIB del país podría caer un 35% al terminar 2019 y la hiperinflación alcanzará cifras difíciles de transcribir.

Este es el escenario en el que se retomarán las conversaciones de Barbados. Maduro y los suyos dicen que en esta ocasión no se levantarán de la mesa hasta alcanzar un acuerdo político. Está claro que no cabe ningún otro acuerdo que no pase por la convocatoria de elecciones libres.