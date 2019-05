El PSOE gana, pero no suma en lugares clave

El superdomingo electoral nos ha vuelto a dejar una victoria del Partido Socialista, con un mapa autonómico y municipal mayoritariamente teñido de rojo, que queda sin embargo pendiente de los posibles pactos postelectorales. Como le ha sucedido en otras muchas ocasiones al Partido Popular, la aritmética apunta a que el PSOE no gobernará en muchos de los lugares donde ha conseguido un mayor número de votos.

El PSOE ha ganado las elecciones europeas en España y Sánchez ha acertado con la estrategia electoral, que le ha llevado en pocos meses de estar cuestionado en su partido a poder sacar pecho con unos resultados que le colocan como una de las pocas referencias que le quedan a la socialdemocracia en el continente. De hecho Pedro Sánchez compareció anoche de inmediato y mandó un claro mensaje en clave interna, diciendo que Europa no entenderá que PP y Ciudadanos pacten con la ultraderecha española. En el relato demagógico y estereotipado de las llamadas tres derechas, sigue jugando Sánchez una de sus principales bazas, sabedor de que la victoria conseguida en las elecciones europeas tiene muchos matices a nivel autonómico y municipal. En este sentido, el PSOE resiste en Extremadura y Castilla La Mancha, pero hay muchas otras comunidades que penden del hilo de los pactos, puesto que PP, Ciudadanos y Vox suman para gobernar.

Las elecciones nos deja también a Ciudadanos muy lejos de sus expectativas, a Vox desinflado y a Podemos hundido. Especialmente significativo es que las marcas afines que han resistido han sido las que se han distanciado del liderazgo de Iglesias.

La lectura de las elecciones no está completa sin las claves que aportan los resultados de las grandes ciudades, y en particular Madrid, donde el PP podría recuperar el ayuntamiento y la Comunidad, en un triunfo en coalición que tendría una importancia más que simbólica a nivel nacional.