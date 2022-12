El proyecto más grave de nuestra historia democrática

El presidente Sánchez está a punto de culminar su proyecto de "apaciguar" Cataluña mediante a costa de erosionar el Código Penal y el Estado de Derecho. Una vez derogado el delito de sedición y edulcorado el de malversación, por los que fueron condenados los artífices del "Procés", ERC ya ha puesto sobre la mesa su propuesta de referéndum de autodeterminación, esta vez pactado con el Estado.

Tienen nula credibilidad las proclamas del ministro Bolaños y de otros portavoces del PSOE al afirmar que no habrá tal referéndum. La propia ERC ha sido sarcástica al recordar que el gobierno de Sánchez también dijo que no habría indultos para los condenados del “Procés”, y que no se tocarían los delitos de sedición y malversación.

Ni Esquerra ha mantenido gratuitamente en el poder a Sánchez, ni Sánchez ha cedido a todas las exigencias de sus socios para dejar a medias un peligroso diseño que supone un auténtico jaque al consenso constitucional. La situación es tan grave que ha merecido el duro reproche del presidente de Castilla-La Mancha, García Page: no se puede pactar con los delincuentes la pena que se les impondrá por sus delitos. Por fin, desde el PSOE, se reconoce lo que es obvio para todos los españoles. La pregunta es si el malestar latente en numerosos sectores socialistas tendrá una traducción política efectiva.

Sánchez ya ha dejado claro en Barcelona que su apuesta es un órdago político. Para sostenerlo necesita controlar al Tribunal Constitucional, y en eso está. Sólo las urnas pueden frenar este proyecto letal, el más grave de nuestra historia democrática.