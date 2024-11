La propuesta de la Iglesia a una sociedad en crisis

El arzobispo de Valladolid y presidente de la CEE, Luis Argüello, hizo ayer en su discurso de apertura de la Asamblea Plenaria de los obispos un profundo análisis de la realidad social en España, como marco en el que la Iglesia convive junto a otros grupos sociales y lleva a cabo su misión. El primer punto en el que se detuvo fue la demografía. Se han producido en muy pocos años cambios vertiginosos, con mayor velocidad que en prácticamente cualquier otro país del mundo. Los indicadores más claros son la caída en picado de la natalidad, la normalización del aborto y el descenso vertiginoso de los matrimonios.

Todo lo cual, afirmó Luis Argüello, no se explica solo por factores económicos, sino también por una falta de esperanza que induce a pensar que “tener hijos no es buena idea”. La otra cara de esta crisis de la familia es que cada vez más personas sufren la soledad no deseada. Son igualmente víctimas del avance de estilos de vida materialistas e insolidarios, como los que dificultan a los jóvenes el acceso a la vivienda o condenan a muchas personas migrantes a la precariedad laboral, fenómenos que reflejan “una antropología individualista y ciega de autonomía” que debilita de manera preocupante los lazos sociales. Frente a la polarización y los estilos de vida egoístas, para la Iglesia es un reto promover una cultura del encuentro y ofrecer una mirada de esperanza que tantos buscan y necesitan. Eso sólo será posible si los cristianos caminamos juntos como pueblo, reconociendo el paso del Señor por la historia y haciéndolo presente con nuestra vida.