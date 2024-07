La paz hoy parece imposible

Israel y Hamás tienen declarada una guerra que parece no tener fin. El líder de Hamás, Ismail Haniyah, que se encontraba en Teherán, ha resultado muerto tas un ataque que no ha sido reivindicado, pero existen pocas dudas de que ha sido obra de Israel. Esto, después del ataque lanzado contra un líder de Hizbulá en suelo libanés, en respuesta a la muerte de 12 menores causada por un misil lanzado desde el sur del Líbano contra una aldea drusa en los Altos del Golán.

Esta espiral de violencia es imparable. Israel está siendo implacable, tal como confirmó desde el primer momento. No habría límites en la lucha para liberar a los rehenes secuestrados en el ataque del pasado 7 de octubre ni en la lucha para hacer desaparecer a Hamás, aunque muchos piensan, también en la inteligencia israelí, que eso es imposible.

De momento hablan las armas y no existe un mínimo espacio para que unos y otros piensen el futuro, que sólo podrá edificarse sobre nuevas bases, no solo políticas, sino éticas y culturales. Así las cosas, la complejidad de este proceso, en el que no puede ni debe negarse la crueldad con la que miles de inocentes sufren un trauma que condicionará sus vidas, reclama finura diplomática y altas dosis de inteligencia. Irán promete venganza e Israel decide no elevar la alerta militar. Rusia juega sus cartas y la administración Biden lo tiene complicado porque el apoyo a Israel es muy cuestionado por las bases demócratas. Y, sin embargo, la propuesta de un mandato internacional que permita caminar hacia el reconocimiento mutuo de los dos Estados sigue siendo viable. Es posible que Netanyahu se niegue, pero Israel seguirá cuando, de una u otra forma, termine su mandato.