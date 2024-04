Otegui, el privilegiado

Arnaldo Otegui Mondragón ingresó en la banda terrorista ETA en el año 1977. Hoy es el hombre fuerte de Bildu, un pragmático cuyo objetivo vital es que lo que ETA no consiguió a través de la estrategia del terror, lo consigan sus herederos a través de unas elecciones. Otegui, que nadie se engañe, hoy ejerce de albacea del testamento de ETA. Lo último que conocemos de su historial criminal es la colaboración en el asesinato del directivo de Michelín Luis María Hergueta. La Guardia Civil ha informado de esta investigación y la Fiscalía ha archivado la causa porque no hay pruebas que incriminen a personas concretas. Otegui queda limpio y se le permite seguir avanzando en un camino pactado de antemano.

Si Otegui ha pedido perdón a las víctimas, o no; si se ha arrepentido por todo el daño injustamente causado; si ha cruzado su propio Jordán purificador, o no, es un asunto que importa a la ciudadanía española y que las víctimas tienen todo el derecho a conocer. Otegui no es un ciudadano particular sino el coordinador general de EH Bildu, un interlocutor político privilegiado y una pieza clave para el funcionamiento de las instituciones políticas de Euskadi que lo son del Estado español. Y si hoy Otegui vive entre algodones no es por sus propios méritos, sino porque el sanchismo lo ha convertido en alguien necesario para sostener su proyecto político.