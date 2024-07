Oportunidad para los demócratas

La histórica decisión de Biden de retirarse de la carrera presidencial ha sido una buena decisión para Estados Unidos y para el mundo. No es habitual que los políticos pongan el bien de su país por encima de su ambición personal y el todavía presidente lo ha hecho. Tenía muy pocas posibilidades de ganarle las elecciones a Trump. Y hace falta una alternativa solida a un candidato aislacionista y extremadamente populista, que criminaliza la migración.

Kamala Harris, designada por Biden como candidata para la convención demócrata, no sería una buena candidata para las elecciones de noviembre. Harris no es suficientemente popular y representa al ala más izquierda de los demócratas, marcada por cuestiones como el aborto, la ideología de género y los debates identitarios. Puede conseguir votos en ciertos sectores de la Costa Oeste y de la Costa Este, pero no un respaldo mayoritario para ser presidenta de los Estados Unidos.

Si los demócratas quieren ganar las próximas elecciones tienen que encontrar un candidato capaz de conectar con la clase trabajadora y capaz de hacer suyas las preocupaciones que han hecho crecer el apoyo a Trump. Los demócratas tienen una buena historia que contar: el aislacionismo hace menos seguro el mundo y hace menos seguras las fronteras. Biden ha ayudado a crecer la economía real, no solo la economía de las corporaciones digitales. Pero sólo tendrán opciones si conectan con el deseo de seguridad y de respuesta a la globalización de los votantes de Trump.