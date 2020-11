La Navidad salva

Salvar la Navidad. La frase se repite una y mil veces en los últimos días, y podemos entender lo que se quiere decir. Las pérdidas para muchos sectores son evidentes: el sector de la hostelería suele facturar con motivo de las fiestas unos 11.000 millones y esos ingresos se van a reducir a 3.000 o 4.000 millones. No habrá cenas de empresa, no habrá muchos gastos. Y eso sin duda supone menos trabajo para sectores ya muy castigados. Pero repetir una y otra vez el deseo de salvar la Navidad económica, como salvar la Semana Santa, como salvar los puentes, no hace más que aumentar la ansiedad. Porque queda un largo camino para volver a una cierta normalidad.

Los objetivos tienen que ser fijados a medio y largo plazo. Y ese largo plazo, esto no lo dicen los políticos, requiere en muchos casos reconversiones y reinvenciones. La línea del horizonte no puede fijarse a un mes vista. El ministro de Sanidad insiste en que van a ser unas Navidades diferentes, pero lo que debe decirnos claramente es qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pocas reglas y, a ser posible, muy claras. En cualquier caso, la Navidad es un hecho, cuando llega, llega, Y después se celebra cómo se puede. La Navidad, como fiesta, no necesita ser salvada; es al revés, los cristianos la celebramos como Alguien que viene a salvarnos.