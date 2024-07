Migraciones e instrumentalización ideológica

Los obispos de Canarias han hecho pública una Carta en la que piden abrir el corazón a los migrantes que, sobre todo en estas fechas, llegan hasta nuestro país en busca de una vida mejor. Los obispos rechazan la instrumentalización ideológica y los discursos alarmistas en torno al complejo fenómeno de las migraciones y, especialmente, sobre los menores migrantes. Observan que el repunte migratorio responde a un contexto internacional de falta de seguridad y expectativas de futuro en muchos países condicionados por los desequilibrios del comercio internacional, por guerras inducidas para controlar riquezas mineras, y por gobernantes que no procuran el bienestar de sus pueblos. Muchos de los que inician un viaje tan incierto y peligroso, no lo harían si en sus países se vivieran situaciones más justas y si en Europa se promovieran vías para una migración legal, ordenada y segura.

Es cierto que los centros de acogida vuelven a estar saturados, y que la insuficiencia de infraestructuras dificulta una acogida acorde con los derechos humanos de los menores no acompañados. Esa es una razón más para valorar el trabajo de muchos voluntarios que se dedican a acoger e integrar a las personas migrantes. Es prioritario crear una cultura del encuentro, superar la fobia al extranjero, luchar contra las mafias y favorecer el desarrollo en los países de origen. No es fácil, pero, con las palabras del Papa Francisco, podemos decir que afrontar estos desafíos es una tarea verdaderamente humana en la que no hay que desanimarse y para la que tenemos que seguir construyendo cada día redes de amor y faros de esperanza que iluminen las sendas de una nueva humanidad.