Memoria del genocidio armenio

El presidente del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, el Cardenal Kurt Koch, ha querido recordar, en la celebración ecuménica para conmemorar el 106 aniversario del genocidio armenio, que existe un verdadero ecumenismo de los mártires y que, hoy en día, el 80% de las personas perseguidas por su fe en el mundo son cristianas.

El signo distintivo del martirio cristiano es el amor. El martirio no es buscado en sí mismo, sino que es asumido como consecuencia de la fidelidad a la fe, y, en este sentido, los mártires armenios nos abrieron los ojos a esta profunda visión en el comienzo de un sangriento siglo XX, marcado por las dos terribles guerras mundiales. Ellos dieron testimonio elocuente con la entrega de sus vidas, de que el martirio no es un fenómeno marginal en el cristianismo, sino que es el núcleo mismo de la Iglesia, pues el mártir muere por amor, no por una idea, sino con Cristo que ya ha muerto por él.

La celebración litúrgica es uno de los reconocimientos más importantes y profundos de lo que sucedió, pero bien está que, a nivel político, Joe Biden se haya atrevido a reconocerlo públicamente, aunque eso haya supuesto un nuevo desafío del presidente turco, Erdogan. El negacionismo del régimen turco hurga en la herida de un pueblo que vio como un millón y medio de personas morían en el genocidio perpetrado entre 1915 y 1917. Como hizo el Papa Francisco en su viaje a Armenia en 2016, es imprescindible seguir honrando esa memoria dolorida para que la humanidad no olvide y sepa vencer el mal con el bien.