Mejor sin Gobierno que con mal Gobierno

Felipe VI, con buen criterio, decidió ayer posponer una nueva ronda de consultas con los líderes políticos para proponer un nuevo candidato a la presidencia del Gobierno tras el fracaso de Sánchez. La actitud del líder del PSOE fue muy poca respetuosa con el espíritu de la regulación constitucional: el encargo del Rey debe recibirse cuando los apoyos necesarios para contar con una mayoría están preparados. El Rey espera ahora a que Sánchez tenga, si no una mayoría suficiente, sí una mayoría posible.

Sánchez ya dijo el mismo jueves que está dispuesto a explorar nuevas vías. Es difícil imaginarse cuáles pueden ser. Como es lógico el PP y Ciudadanos mantienen su no, después de que el líder del PSOE haya intentado una investidura apoyada en Podemos y en la abstención de ERC y Bildu. Mucho tendría que virar su rumbo Sánchez para llegar a un acuerdo con los constitucionalistas que no se ha trabajado hasta ahora.

No es bueno que España no tenga Gobierno. Una repetición electoral supondría una nueva prórroga de los presupuestos de Rajoy, con efectos en la financiación de las Comunidades Autónomas y en el préstamo del Estado a la Seguridad Social. Supondría aplazar de nuevo reformas que llevan mucho tiempo pospuestas. Pero es mejor no tener Gobierno y repetir elecciones que tener un mal Gobierno aplaudido por el independentismo vasco y catalán.