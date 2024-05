Madres buscadoras en México

En México existe un grupo organizado de madres cuya tarea es buscar a sus familiares desaparecidos. Todo empezó cuando una madre, Ceci Flores, salió a buscar a sus hijos. A ella se le unieron otras, y más tarde otras, hasta crear un colectivo de mujeres cuya misión es encontrar los cuerpos de sus hijos, darles sepultura y rezar por ellos. Ellas necesitan buscar a sus hijos sin ser perseguidas, amenazadas o maltratadas. No son botín político de ningún partido, grupo o facción. De hecho, no reciben apoyo de ningún Gobernador, ni del Presidente de la República, ni del Gobierno Federal. López Obrador no las ha recibido nunca, pero sí las ayudan ciudadanos anónimos.

Y son estos, sumados a la lucha que ellas llevan adelante, los que les han permitido denunciar la existencia de restos humanos en un crematorio y una fosa, ilegales ambos, en la Ciudad de México. No es una novedad que la Ciudad de México registra altas cifras de desaparecidos, especialmente mujeres jóvenes, que el metro de la ciudad se ha convertido en un agujero negro y que la cifra de niños desaparecidos va en aumento.

López Obrador intenta, a pocos meses de las elecciones presidenciales, explicar al país que durante su sexenio se ha reducido notablemente la tasa de desaparecidos. El último informe independiente publicado sobre este asunto no dice eso. López Obrador no solo no ha conseguido disminuir la tasa, sino que su política de “abrazos y no balazos” ha sido más rentable para el crimen organizado que para la ciudadanía. Mientras tanto, las madres buscadoras, a las que trata con su habitual desdén, siguen buscando “a la razón de sus vidas”.